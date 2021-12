Calcio | l’Italia sfiderà l’Argentina a Wembley nella “Finalissima”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il calendario calcistico si arricchisce di un nuovo appuntamento. E’ ufficiale la nascita della “”, la sfida che mette di fronte la vincitrice degli Europei con la squadra che ha conquistato la Coppa America. La prima edizione verrà dunque sfidarsi Italia ed Argentina, che si sfideranno l’1 giugno a. La nazionale di Roberto Mancini tornerà proprio nello stadio, che l’ha vista laurearsi campione d’Europa in un’indimenticabile finale contro i padroni di casa dell’Inghilterra., invece, ha conquistato il titolo in Sudamerica, superando in finale i rivali storici del Brasile in casa loro per 1-0 con una rete di Angel Di Maria. Queste le parole del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin: “Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo ...