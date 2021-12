Calcio: Laporta ci crede, Haaland al Barça operazione possibile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il nome del norvegese al centro dell'incontro di lunedì con Raiola BARCELLONA (SPAGNA) - Nonostante la situazione disastrata dei conti, a Barcellona ci credono: l'operazione Erling Haaland è possibile. Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il nome del norvegese al centro dell'incontro di lunedì con Raiola BARCELLONA (SPAGNA) - Nonostante la situazione disastrata dei conti, a Barcellona ci credono: l'Erling

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Laporta Calcio: Laporta ci crede, Haaland al Barça operazione possibile A parte Ansu Fati, Pedri, Gavi e Nico Gonzalez, nessuno è incedibile e Laporta potrebbe fare leva anche sui buoni rapporti con Raiola, tanto che a margine dell'operazione Haaland i blaugrana ...

El Pais: "Che tristezza il Barca sul lastrico costretto a giocare la Maradona Cup per soldi" 'La trasferta a Riyadh va contro i valori umanitari del club e non è rispettosa del momento delicato della squadra di Xavi' 2021 archivio Image Sport / Calcio / Barcellona / Joan Laporta / foto Imago/Image Sport 'Il Barça ha sempre avuto un rapporto difficile con Diego Armando Maradona'. Scrive El Pais che il Barcellona non lo ha mai rimpianto, ...

Aguero dice stop. E il calcio è in ansia per i guai di cuore Fine corsa. L'appuntamento meno desiderato è per oggi a mezzogiorno al Camp Nou. Una conferenza indetta dal Barcellona in cui «Sergio Aguero spiegherà il suo futuro alla presenza del presidente Joan L ...

