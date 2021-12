Calcio, la prima volta della «Finalissima»: Italia e Argentina si sfideranno il 1° giugno 2022 a Londra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da una parte l’Italia campione d’Europa, dall’altra l’Argentina vincitrice della Copa America. Le due nazionali si sfideranno in quella che è stata ribattezzata la «Finalissima», il 1° giugno 2022 a Londra. L’annuncio è stato dato dalla Uefa. «C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale – ha detto il presidente della Uefa Aleksandr Ceferin -, ed è con grande orgoglio che lanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti del Calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da una parte l’campione d’Europa, dall’altra l’vincitriceCopa America. Le due nazionali siin quella che è stata ribattezzata la «», il 1°. L’annuncio è stato dato dalla Uefa. «C’è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale – ha detto il presidenteUefa Aleksandr Ceferin -, ed è con grande orgoglio che lanciamo un trofeo per nazionali così prestigioso per la gioia degli amanti delin tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza ladi ...

