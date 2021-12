Calcio: Eca, 'senza protocollo anti-Covid club non daranno giocatori per Coppa d'Africa' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - E' lotta aperta tra l'Associazione dei club europei (Eca) e la Coppa d'Africa, in programma il prossimo dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. La preoccupazione principale è relativa ai protocolli sanitari dell'evento, vista la pandemia di Covid che continua a colpire in tutto il mondo. "A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica Africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori”, scrive l'Eca in una mail inviata venerdì scorso alla Fifa. Oltre alla mancanza di un protocollo sanitario del torneo (9 gennaio-6 febbraio), l'Eca evidenzia il rischio di un'assenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - E' lotta aperta tra l'Associazione deieuropei (Eca) e lad', in programma il prossimo dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. La preoccupazione principale è relativa ai protocolli sanitari dell'evento, vista la pandemia diche continua a colpire in tutto il mondo. "A nostra conoscenza, la Confederazione calcisticana non ha ancora reso pubblico unmedico e operativo adeguato per il torneo, in asdel quale inon potranno liberare i propri”, scrive l'Eca in una mail inviata venerdì scorso alla Fifa. Oltre alla mancanza di unsanitario del torneo (9 gennaio-6 febbraio), l'Eca evidenzia il rischio di un'as...

