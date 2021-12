Calcio: Coronavirus, Coppa d'Africa 2022 a rischio cancellazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Secondo "Rmc Sport" c'è una riflessione in corso nella Confederazione Africana PARIGI (FRANCIA) - La variante Omicron potrebbe far saltare la prossima Coppa d'Africa. Mentre i preparativi vanno avanti ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Secondo "Rmc Sport" c'è una riflessione in corso nella Confederazionena PARIGI (FRANCIA) - La variante Omicron potrebbe far saltare la prossimad'. Mentre i preparativi vanno avanti ...

Advertising

sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il Presidente del Consiglio Mario Dragh… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid - BK63805720 : 27.12.2020: In IT 71.925 morti da inizio pandemia (compreso uccisi con i protocolli del governo) Siero sperimental… - BK63805720 : 27.12.2020: In Italia 71.925 morti da inizio pandemia (compreso sppresi con protocolli del governo) Siero autorizz… - Trentin0 : IL CASO Coronavirus, positivi nove giocatori del Südtirol. Tegola per la squadra bolzanina che guida nettamente il… -