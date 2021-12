Calcio: Coppa Italia, Juric 'Faremo turnover ma vogliamo passare turno' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Anche chi gioca meno farà bene, lo vedo da come si allena la squadra" TORINO - Più che una scelta un'esigenza considerando che domenica arriva il Verona, ma con tutta la voglia di andare avanti. Ivan ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Anche chi gioca meno farà bene, lo vedo da come si allena la squadra" TORINO - Più che una scelta un'esigenza considerando che domenica arriva il Verona, ma con tutta la voglia di andare avanti. Ivan ...

