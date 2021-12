Calcio | Coppa Italia 2021-2022 | vanno agli ottavi Empoli | Cagliari e Fiorentina

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi, mercoledì 15 dicembre, si sono disputati altri tre match validi per i sedicesimi di finale delladi: arriva la prima vittoria esterna, con l’che passa per 3-4 in casa dell’Hellas Verona, mentre negli altri due incontri viene rispettato il fattore campo, con il Cari che batte 3-1 il Cittadella e lache piega 2-1 il Benevento.interessante incrocio tra Napoli e, mentre il Cari se la vedrà con il Sassuolo, infine l’affronterà l’Inter. Ieri erano già stati determinati i primi tre incroci del prossimo turno con Atalanta-Venezia, Milan-Genoa e Lazio-Udinese. Domani invece si ...

La Fiorentina approda agli ottavi di finale della Coppa Italia grazie alla vittoria per 2 - 1 contro il Benevento. I gol dei viola al 19' con Milenkovic e al 47' con Sottil. Moncini al 51' ha accorciato le distanze per i campani. - IL TABELLINO Risultati Coppa Italia Secondo turno Hellas Verona - Empoli 3 - 4: 15' La Mantia, 18' Cancellieri, 66' , 70' Mancuso, 74' Bajrami, 86' Ilic, 88' Ragusa Cagliari - Cittadella 3 - 1: 16' Deiola, 40' ...