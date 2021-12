Calcio | Aguero si ritira | ' decisione presa per la mia salute' **

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Barcellona, 15 dic. - (Adnkronos) - "Questa conferenza stampa è stata convocata per comunicarvi che ho deciso di smettere di giocare a calcio. È un momento molto difficile, però sono felice dellache ho preso per il bene della mia". Sergioin lacrime annuncia con queste parole il suo ritiro dal calcio giocato a 33 anni per un problema cardiaco.

L'attaccante del Barcellona Sergioha annunciato in conferenza stampa il suo addio algiocato Sergio, attaccante del Barcellona, in conferenza stampa ha annunciato l'addio algiocato dopo la scoperta dell'aritmia cardiaca. L'ANNUNCIO - "Questa conferenza è per ...... Il gabonese è stato proposto alla società di Agnelli, è in rottura netta con l'Arsenal, che gli ha tolto la fascia da capitano: piace al Barcellona, chiamato a sostituirema è un'opzione ...“Annuncio il mio ritiro dal calcio giocato. Decisione difficile, ma prima di tutto viene la salute“. Sergio Aguero apre così la conferenza stampa di addio al calcio. Una decisione sofferta, obbligata, ...Momento triste per il calcio internazionale, il formidabile attaccante argentino Sergio Aguero, ex Manchester City e Atletico Madrid e fino a poco fa di proprietà del Barcellona, ha deciso di lasciare ...