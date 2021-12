Calcio | Aguero | ' ritiro scelta dolorosa ma le tragedie sono altre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - "Ho sempre saputo che avrei dato tutto per tornare a giocare, ma dopo gli ultimi esami i medici mi hanno suggerito di lasciare ilprofessionistico. Le loro parolestate sufficienti per prendere la decisione. Ritirarmi in queste circostanze è sempre difficile, però la vita è al primo posto e questo per me era chiaro dall'inizio". Così su Instagram Sergioa poche ore dall'annuncio del suoa 33 anni dalgiocato per un problema cardiaco. "Una delle tante cose che mi ha insegnato ilè che puoi trasformare una sconfitta in una vittoria -aggiunge-. Questa volta non sarà diverso. È sicuramente doloroso ma non una tragedia. Leun'altra cosa. Non mi fermo ...