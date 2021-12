Calcio | Aguero annuncia | “Lascio il calcio | prima la salute”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi ha lasciato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni. Il Kunha detto addio al, troppo giovane per uno così. Ma troppo pericolosa era anche l’aritmia che lo ha fermato lo scorso 30 ottobre. E’ successo tutto all’improvviso: un malore, i controlli e la scoperta: qualcosa al cuore dell’argentino non va. Glielo dicono subito: forse dovrai smettere col. Il Kun, ultima maglia indossata quella del Barcellona, fatica a crederci. Poi si arrendere all’evidenza. L’ultima tappa lo porta nella sala stampa del Camp Nou. Non riesce a trattenere le lacrime quando lo dice a voce alta: “Sono qui per dire che smetto di giocare a. È un momento durissimo però sono molto felice della decisione che ho preso,viene la ...