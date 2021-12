Caivano, 65 dosi di eroina, 60 di cocaina e reddito di cittadinanza in tasca: arrestato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Blitz al Parco Verde di Caivano, arrestato pusher con il sussidio statale. I militari dell’arma dopo un controllo effettuato in uno dei quartieri più a rischio della provincia di Napoli hanno arrestato un 36enne di Cardito. Caivano, arrestato pusher L’uomo è stato sorpreso in possesso di 65 dosi di eroina, 60 di cocaina, e 600 euro in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Blitz al Parco Verde dipusher con il sussidio statale. I militari dell’arma dopo un controllo effettuato in uno dei quartieri più a rischio della provincia di Napoli hannoun 36enne di Cardito.pusher L’uomo è stato sorpreso in possesso di 65di, 60 di, e 600 euro in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pusher con reddito di cittadinanza scoperto al Parco Verde di Caivano: va ai domiciliari

Pusher con il reddito di cittadinanza. È quanto hanno scoperto i carabinieri al Parco Verde di Caivano. L'uomo, un 36enne di Cardito, è stato sorpreso in possesso di 65 dosi di eroina, 60 di cocaina, e 600 euro in contanti. A fine mese, poi, anche il reddito di cittadinanza. Il 36enne è ora ai domiciliari.

