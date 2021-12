Cairo: «Juric ha dato un'impronta al Toro, migliorare fuori casa» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Speriamo di avere un 2022 diverso dal 2020 e dal 2021, in cui tutti abbiamo avuto momenti di difficoltà a causa del Covid. Il pubblico è molto importante, per il Toro è sempre stato il 12esimo uomo in campo. Non a caso quest’anno stiamo facendo molto bene in casa, mentre possiamo migliorare fuori casa”. Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Toro, in occasione degli auguri di Natale con la squadra e lo staff. “Bene aver riaperto gli stadi e che la gente mano a mano stia tornando. Vedremo anche al Toro lo stadio pieno”, ha aggiunto a Toro Channel. “Il 2022 ha visto una prima parte complicata, in cui l’allenatore Nicola ci ha dato una grossa mano per restare in Serie A. Quest’anno stiamo facendo molto bene con ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Speriamo di avere un 2022 diverso dal 2020 e dal 2021, in cui tutti abbiamo avuto momenti di difficoltà a causa del Covid. Il pubblico è molto importante, per ilè sempre stato il 12esimo uomo in campo. Non a caso quest’anno stiamo facendo molto bene in, mentre possiamo”. Lo ha detto Urbano, presidente del, in occasione degli auguri di Natale con la squadra e lo staff. “Bene aver riaperto gli stadi e che la gente mano a mano stia tornando. Vedremo anche allo stadio pieno”, ha aggiunto aChannel. “Il 2022 ha visto una prima parte complicata, in cui l’allenatore Nicola ci hauna grossa mano per restare in Serie A. Quest’anno stiamo facendo molto bene con ...

Advertising

Giampaolesimo : @st1vv Con Giampaolo fanno i meme, con Cairo si offrono come calciatori per Juric - ansacalciosport : Torino; Cairo 'bene in casa, miglioriamo in trasferta'. Presidente granata, Juric ha dato un'impronta | #ANSA - sportal_it : Cairo: 'Juric ha dato un'impronta forte alla squadra' - Susanna03447691 : A #juric piace #Amrabat ? Ok #Cairo a noi #Fiorentina piace #Bremer #calciomercato -