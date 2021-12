Burnley-Watford (15 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Burnley, a quota 11 punti in classifica dopo 15 partite giocate, ha la possibilità, vincendo, di superare il Watford che di punti ne ha 13 avendo giocato una gara in più. La formazione guidata di Sean Dyche ha perso solo in una delle ultime sei uscite, dalle quali ha ricavato sette punti, frutto di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il, a quota 11 punti in classifica dopo 15 partite giocate, ha la possibilità, vincendo, di superare ilche di punti ne ha 13 avendo giocato una gara in più. La formazione guidata di Sean Dyche ha perso solo in una delle ultime sei uscite, dalle quali ha ricavato sette punti, frutto di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sowmyasofia : Burnley vs Watford: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Burnley vs Watford: pronostico e possibili formazioni - PeriodicoDaily Sport #premierleague #15dicembre - sportface2016 : #Watford, Claudio #Ranieri: 'Dobbiamo essere di ghiaccio in campo, con il #Burnley sarà battaglia' -