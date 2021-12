Bundesliga | il Bayern Monaco travolge lo Stoccarda 5-0 | tris di Gnabry

Leggi su footdata

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilrullo compressore in. La squadra allenata da Julian Nagelsmann si impone per 5-0 in trasferta a, nell’anticipo della 16/a giornata.in vantaggio al 40? con un gran gol di, autore del raddoppio anche al 53?. Poi si scatena Lewandowski con una doppietta in tre minuti al 69? e al 72. Il quinto gol delporta ancora la firma dello scatenatoal 74?. In classifica,saldamente al comando con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo ma con una gara in meno.