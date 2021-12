Bryan Danielson svela il suo scenario da sogno in AEW e commenta la sfida di Jonathan Gresham (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra poche ore Bryan Danielson affronterà Adam Page per il titolo mondiale AEW nello speciale episodio di Dynamite “Winter Is Coming“, un’occasione ottenuta a pochi mesi dal suo debutto nella federazione di Tony Khan che ha fatto impazzire i fan. Intervistato prima dell’evento Danielson ha parlato ovviamente del match con Page, ma ha anche ricordato gli esordi in ROH e svelato con chi gli piacerebbe creare una grande storia, tra i talenti del roster AEW. “Non so cosa aspettarmi” Intervistato dal Dallas Morning News, l’American Dragon ha presentato il match di stanotte, garantendo che sarà una battaglia durissima. “Mi aspetto una dura battaglia. È un qualcosa di interessante, perché quando sono arrivato qui in AEW c’erano tante incognite per me essendoci tanti talenti giovani e nuovi che non avevo mai ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra poche oreaffronterà Adam Page per il titolo mondiale AEW nello speciale episodio di Dynamite “Winter Is Coming“, un’occasione ottenuta a pochi mesi dal suo debutto nella federazione di Tony Khan che ha fatto impazzire i fan. Intervistato prima dell’eventoha parlato ovviamente del match con Page, ma ha anche ricordato gli esordi in ROH eto con chi gli piacerebbe creare una grande storia, tra i talenti del roster AEW. “Non so cosa aspettarmi” Intervistato dal Dallas Morning News, l’American Dragon ha presentato il match di stanotte, garantendo che sarà una battaglia durissima. “Mi aspetto una dura battaglia. È un qualcosa di interessante, perché quando sono arrivato qui in AEW c’erano tante incognite per me essendoci tanti talenti giovani e nuovi che non avevo mai ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Bryan Danielson svela il suo scenario da sogno in AEW e commenta la sfida di Jonathan Gresham -… - gioda89 : RT @AwesomeMiroTV: ?? BRYAN DANIELSON e KILLER KROSS lotteranno in QATAR a MARZO 2022! ?? Vi piacerebbe vederli sfidarsi 1vs1? https://t.co… - AwesomeMiroTV : ?? BRYAN DANIELSON e KILLER KROSS lotteranno in QATAR a MARZO 2022! ?? Vi piacerebbe vederli sfidarsi 1vs1? - TSOWrestling : Anche Bryan Danielson si unisce ai grandissimi nomi annunciati per SuperSlam III #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : Bryan Danielson sarà presente ad un grande evento internazionale #BryanDanielson #AEW -