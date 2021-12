Brunetta è cintura nera di judo: la premiazione con Malagò. VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non solo politica. Tra le passioni del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ci sono anche le arti marziali. Prova ne è il traguardo raggiunto di recente dal forzista e celebrato con un VIDEO su Instagram: l’ottenimento della cintura nera. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non solo politica. Tra le passioni del ministro della Pubblica amministrazione Renatoci sono anche le arti marziali. Prova ne è il traguardo raggiunto di recente dal forzista e celebrato con unsu Instagram: l’ottenimento della

Advertising

BiffaniCarlo : RT @Pe_1801: Il cintura nera di cazzate non si sa neanche allacciare la cintura. ??#brunetta E decide le sorti di noi italiani un incompeten… - manu1972111 : @MarcoNoel19 Apprendo che brunetta è pure cintura nera…me l’immagino da crozza ora…peccato non ci siano altre puntate ?? la moglie lo sa - Pe_1801 : Il cintura nera di cazzate non si sa neanche allacciare la cintura. ??#brunetta E decide le sorti di noi italiani un… - Know_How_To_Do : Bravo. Sei un grande. Sei cintura nera de come si schiva lo Smart working. 5º Dan. - Edolo : #Brunetta Riceve la cintura nera di Judo da Malagó! 'Le testate nei coglioni che tira lui, non le tira nessuno!!' -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta cintura Brunetta riceve la cintura nera di judo. Per consegnarla arriva anche Malagò - Il Renato Brunetta cintura nera di judo. A celebrare il traguardo sportivo è stato proprio il ministro della Pubblica amministrazione che ha pubblicato un video su Instagram in cui riceve il diploma da Giovanni ...

Draghi e Mattarella ci salvino dagli autogol di Letta, Salvini e Meloni (di F. Cicchitto) Intelligentemente Brunetta li ha difesi, ma a qual punto egli è stato bacchettato da Berlusconi per ...senza provocarne danni irreparabili al paese disinnescando le bombe che portano alla cintura Letta,...

Brunetta è cintura nera di judo: la premiazione con Malagò. VIDEO Sky Tg24 Brunetta riceve la cintura nera di judo. Per consegnarla arriva anche Malagò - Il Il ministro ha commentato: Da oggi sono diplomato cintura nera 1° dan di .... Insieme a lui, nel corso della premiazione, sono intervenuti Domenico Falcone, Presidente Fijlkam (Federazione italiana ju ...

Renatonera di judo. A celebrare il traguardo sportivo è stato proprio il ministro della Pubblica amministrazione che ha pubblicato un video su Instagram in cui riceve il diploma da Giovanni ...Intelligentementeli ha difesi, ma a qual punto egli è stato bacchettato da Berlusconi per ...senza provocarne danni irreparabili al paese disinnescando le bombe che portano allaLetta,...Il ministro ha commentato: Da oggi sono diplomato cintura nera 1° dan di .... Insieme a lui, nel corso della premiazione, sono intervenuti Domenico Falcone, Presidente Fijlkam (Federazione italiana ju ...