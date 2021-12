Breve storia della dermatologia italiana dal ‘500 a oggi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) (di Aldo Di Carlo, Direttore scientifico f.r. Istituto dermatologico San Gallicano - IRCCS Roma) Nel Cinquecento e nel secolo successivo avvenne in tutta Europa una progressiva evoluzione nel campoMedicina. Gli studi sperimentali e l’osservazione clinica diretta del malato vennero gradualmente a sostituirsi ai metodi del passato, basati per lo più su princìpi e insegnamenti teorico-filosofici, da Ippocrate a Celso, a Galeno. In questo periodo fiorirono importanti Scuole di Medicina, tra le quali l’Università di Padova (Vesalio e Mercuriale), che rappresenterà per quasi due secoli il centro di riferimento in Europa per la formazione degli studenti di medicina, molti dei quali provenienti dall’Inghilterra. Al riguardo, come riferisce il Rook (Textbook of Dermatology, ed. 2017), il prestigioso Royal College of Physicians di Londra del 1518 venne fondato certo con ...