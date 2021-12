Brescia | riscontrato un caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il-19 continua a non dar pace neanche al mondo del calcio. Nelle ultime ore, infatti, anche ilhaundiall’interno del. Ad annunciarlo è stata la stessa società lombarda attraverso un comunicato: “Ilfa sapere in una nota che è statoundiall’interno del. L’interessato è stato posto in quarantena a domicilio come previsto dalle normative anti-19 vigenti. Tutti gli altri componenti del, dopo aver effettuato prelievo e tampone, sono risultati negativi e sono in regime di isolamento fiduciario ...