Brasile sotto attacco hacker: rubati tutti i dati medici Covid, tracciamento dei casi nel caos (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una studiata incursione informatica ha portato alla luce i dati sensibili di vari pazienti e informazioni mediche riguardanti il Covid-19, creando un disastro decisamente irreversibile. Gli attacchi hacker sono stati molti quest’anno – Computermagazine.itPochi giorni fa è avvenuto un attacco hacker negli USA che ha portato alla perdita di numerosi dati sanitari, causando falle informatiche ai sistemi ospedalieri e problemi da non poco. Pertanto, la situazione non poteva che peggiorare a momenti. LEGGI ANCHE: Pandemia e Smartworking: i dati confermano che la produttività sale in Italia molto più che nel resto d’Europa E difatti, come avevano predetto, sembra che sia avvenuto un altro colpo digitale direttamente nell’organizzazione sanitaria nazionale ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una studiata incursione informatica ha portato alla luce isensibili di vari pazienti e informazioni mediche riguardanti il-19, creando un disastro decisamente irreversibile. Gli attacchisono stati molti quest’anno – Computermagazine.itPochi giorni fa è avvenuto unnegli USA che ha portato alla perdita di numerosisanitari, causando falle informatiche ai sistemi ospedalieri e problemi da non poco. Pertanto, la situazione non poteva che peggiorare a momenti. LEGGI ANCHE: Pandemia e Smartworking: iconfermano che la produttività sale in Italia molto più che nel resto d’Europa E difatti, come avevano predetto, sembra che sia avvenuto un altro colpo digitale direttamente nell’organizzazione sanitaria nazionale ...

