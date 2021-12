Borsellino | Ingroia | ' Mutolo disse a Paolo ' Dottore | si guardi spalle da complicità Stato' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Nei giorni immediatamente successivi alla strage di via D'Amelio, tra il 20 e il 22 luglio del 1992, nell'ambito dell'attività che era stata sviluppata dalla Procura di Caltanissetta, competente per le stragi, ci venne comunicato che il Procuratore capo di Caltanissetta Giovanni Tinebra aveva ottenuto dal Procuratore generale di Palermo Bruno Siclari di potere avere un ufficio a sua disposizione che venne concesso al primo piano - dice- Non ricordo se per via telefonica il Procuratore capo Tinebra mi contattò per dirmi che voleva incontrarmi. Io andai. Era stata una convocazione informale. Ho l'immagine fotografica che quando andai in questo ufficio o aula della Corte d'appello, ricordo la veste informale del Procuratore. Tinebra aveva una camicia bianca senza cravatta e con le maniche arrotolate e miche voleva ...