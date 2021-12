Borsellino | il difensore del falso pentito Andriotta | mai consegnato documenti della Procura

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’avvocato Floriana Maris, ex-legale dell’ex-di mafia Francesco, chiamata a deporre da uno dei tre agenti imputati al processo sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio, dove morì il magistrato Paoloe gli agentisua scorta smentisce di aver mai passato al suo assistito alcun documento. “Escludo di avere maideio degli atti con degli appuntidottoressa Annamaria Palma a Francesco”, dice l’ex-legale deldeponendo al processo. Alla sbarra Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di calunnia in concorso aggravata.è ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsellino difensore

Accogliendo l'istanza dell'avvocatoVito Daniele Cimiotta, il gip del Tribunale di Marsala ha revocato gli arresti domiciliari,... al Pronto soccorso dell'ospedale '', dove Montalto ...Allo Stadiodi Volla matura un 3 - 1 per le Foxes che si affermano dopo una partita ... Capitan Saggese non è efficace nella situazione, Greco sorprende l'estremofuori dai pali e ...E' quanto ha affermato l’avvocato Floriana Maris, che in passato si occupò della difesa del pentito Francesco Andriotta, deponendo oggi come teste al processo sul depistaggio delle indagini sulla stra ...Al “Falcone-Borsellino” vittoria preziosa del Paternò contro la corazzata Cavese, una delle candidate alla vittoria finale del torneo. A decidere il match una super rete di Rizzo nel finale che vale t ...