Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +1,08%, Nasdaq +2,15% (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Wall Street chiude positiva con la Fed. Il Dow Jones sale dell'1,08% a 35.926,77 punti, il Nasdaq avanza del 2,15% a 15.565,58 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,63% a 4.709,75 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021)positiva con la Fed. Il Dowsale dell'1,08% a 35.926,77 punti, ilavanza del 2,15% a 15.565,58 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,63% a 4.709,75 ...

Advertising

zazoomblog : Borsa Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +108% Nasdaq +215% - #Borsa #Street #chiude #rialzo: #Jones - MKT_INS : Chiusura #Borsa: il #FtseMib termina in rialzo dello 0,4% a 26.666 punti, positivo come il #Cac40 +0,5% e il #Dax +… - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata dopo Wall Street, Milano +0,3%: Pesano energia e banche. L'euro poco mosso sul dollaro - ansa_economia : Borsa: Europa negativa con Wall Street, tiene Milano (+0,5%). Spread stabile 128 punti. Unicredit in luce,Carige re… - fisco24_info : Borsa: Europa negativa con Wall Street, tiene Milano (+0,5%): Spread stabile 128 punti. Unicredit in luce,Carige re… -