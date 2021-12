Borsa: Milano chiude in rialzo, scivola l'energia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Borsa di Milano (+0,4%) chiude in terreno positivo, sostenuta dalle utility. A Piazza Affari vola Carige (+13,65%) a 0,762, che resta sotto il prezzo di 0,8 euro annunciato da Bper (+6,1%) per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladi(+0,4%)in terreno positivo, sostenuta dalle utility. A Piazza Affari vola Carige (+13,65%) a 0,762, che resta sotto il prezzo di 0,8 euro annunciato da Bper (+6,1%) per l'...

