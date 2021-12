Borsa: Europa contrastata, bene futures Usa, Milano +0,74% (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si muovono a due velocità le principali borse europee nel giorno in cui la Fed riunisce il Comitato federale per decidere su tassi e acquisti di titoli, con il possibile avvio della loro riduzione (... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si muovono a due velocità le principali borse europee nel giorno in cui la Fed riunisce il Comitato federale per decidere su tassi e acquisti di titoli, con il possibile avvio della loro riduzione (...

Advertising

reportrai3 : In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e… - daybinary : Borsa: Europa contrastata, bene futures Usa, Milano +0,74% - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata, bene futures Usa, Milano +0,74%: Spread rimane sotto quota 130, occhi su Fed e inflazione - infoiteconomia : Borsa: Europa positiva aspettando la Fed, a Milano (+0,7%) occhi su Bper e Generali - Il Sole 24 ORE - ansa_economia : Borsa: Europa chiude in calo, Francoforte -1,08%. Parigi -0,69%, Londra -0,18% #ANSA -