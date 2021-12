Bologna, prosegue il lavoro verso la sfida con la Juve (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bologna Juve: le novità in casa rossoblù verso il match del Dall’Ara. prosegue il lavoro della squadra di Mihajlovic Come riferito dal proprio sito ufficiale, proseguono a Casteldebole gli allenamenti del Bologna in vista del match contro la Juve. I rossoblù hanno svolto lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitella. Domani, a -2 dalla sfida del Dall’Ara, i rossoblù svolgeranno una seduta di allenamento a porte chiuse. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): le novità in casa rossoblùil match del Dall’Ara.ildella squadra di Mihajlovic Come riferito dal proprio sito ufficiale, proseguono a Casteldebole gli allenamenti delin vista del match contro la. I rossoblù hanno svoltoatletico, esercitazioni tattiche e partitella. Domani, a -2 dalladel Dall’Ara, i rossoblù svolgeranno una seduta di allenamento a porte chiuse. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Bologna, continuano i lavori verso la gara con la #Juve ?? - Carlino_Bologna : Pederzoli, Dordei, Tosini e Cinti: la Sg prosegue la festa sul campo - bologna24ore_it : Bologna, prosegue la riqualificazione del ponte di via Libia - news_modena : Prosegue la riqualificazione del ponte con la tinteggiatura delle arcate in via Libia a Bologna - news_bologna : Via Libia, prosegue la riqualificazione del ponte con la tinteggiatura delle arcate -