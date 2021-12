Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di mercoledì 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus in Campania, aggiornato a oggi, mercoledì 15 dicembre 2021. Aggiornati i dati pubblicati dalla Regione in merito all’impatto del Covid-19 sul territorio campano, con Napoli capoluogo e centro maggiormente in pericolo per densità popolazionale; situazione in evoluzione continua, ma da valutare con attenzione. Nella giornata di oggi, in particolare, si registrano 1.621 nuovi contagi, 6 morti, 37.416 tamponi totali, 25 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 395 (+14) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilriguardante l’emergenza Coronavirus in, aggiornato a152021. Aggiornati i dati pubblicati dalla Regione in merito all’impatto del Covid-19 sul territorio campano, con Napoli capoluogo e centro maggiormente in pericolo per densità popolazionale; situazione in evoluzione continua, ma da valutare con attenzione. Nella giornata di, in particolare, si registrano 1.621 nuovi, 6, 37.416 tamponi totali, 25 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 395 (+14) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

