Bollette luce e gas: da Isee e Iva, cosa fa il governo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare l’aumento delle Bollette di luce e gas. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro i rincari. Questa la sintesi del suo intervento, apprende l’Adnkronos: 1,8 miliardi saranno destinati all’azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 milioni per l’Iva sul gas al 5% per tutti; 500 milioni per l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 milioni per l’annullamento dell’aumento per Clienti domestici con 8.264 mila euro di Isee o famiglie numerose o fragili. Nel corso del Consiglio dei ministri, Franco avrebbe avanzato l’ipotesi di rateizzare le Bollette per le imprese, in affanno a causa dei pesanti rincari. Il decreto Intanto il decreto legge con 3,2 miliardi di risorse ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare l’aumento delledie gas. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro i rincari. Questa la sintesi del suo intervento, apprende l’Adnkronos: 1,8 miliardi saranno destinati all’azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 milioni per l’Iva sul gas al 5% per tutti; 500 milioni per l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 milioni per l’annullamento dell’aumento per Clienti domestici con 8.264 mila euro dio famiglie numerose o fragili. Nel corso del Consiglio dei ministri, Franco avrebbe avanzato l’ipotesi di rateizzare leper le imprese, in affanno a causa dei pesanti rincari. Il decreto Intanto il decreto legge con 3,2 miliardi di risorse ...

Advertising

matteosalvinimi : La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per una… - socialin21 : Aumento bollette luce e gas, prezzi giù nel 2022? - v_napoletano : RT @matteosalvinimi: La Lega è al lavoro, in commissione e Aula, per trovare più soldi per tagliare le bollette di luce e gas e per una nuo… - newsfinanza : Bollette, su gas e luce meno Iva e oneri: cartelle e superbonus, ancora divisioni - BinaryOptionEU : RT 'Aumento #bollette luce e gas, prezzi giù nel 2022?. -