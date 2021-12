Bollette, importanti novità per il 2022: riguardano famiglie a basso reddito e imprese (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione dei rincari sulle Bollette di luce e gas è ancora instabile. Ora il Governo starebbe pensando a delle soluzioni che riguardano imprese e famiglie a basso reddito. Bollette luce e gas (AdobeStock)Dopo i rincari entrati in vigore dal primo ottobre, molte famiglie e imprese hanno paura di una nuova stangata. Senza intervento pesante del Governo, non ci saranno altre soluzioni. Dei nuovi rincari ci potrebbero essere a partire dal primo trimestre del 2022. Una situazione molto instabile e che sta facendo segnare una certa preoccupazione. Ieri è stato presentato al senato il decreto legge con 3,2 miliardi. Questa cifra sarebbe necessaria per il taglio delle Bollette e la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La situazione dei rincari sulledi luce e gas è ancora instabile. Ora il Governo starebbe pensando a delle soluzioni cheluce e gas (AdobeStock)Dopo i rincari entrati in vigore dal primo ottobre, moltehanno paura di una nuova stangata. Senza intervento pesante del Governo, non ci saranno altre soluzioni. Dei nuovi rincari ci potrebbero essere a partire dal primo trimestre del. Una situazione molto instabile e che sta facendo segnare una certa preoccupazione. Ieri è stato presentato al senato il decreto legge con 3,2 miliardi. Questa cifra sarebbe necessaria per il taglio dellee la ...

Advertising

eppociappo : #dimartedi però Floris con tanti altri argomenti importanti che ci toccano da vicino come sciopero, inflazione, bol… - salstra1 : RT @crippa5stelle: Ringrazio i colleghi @M5S_Camera che con la loro fiducia mi hanno confermato come capogruppo. Ci aspettano scadenze impo… - 39702528Kosma : RT @crippa5stelle: Ringrazio i colleghi @M5S_Camera che con la loro fiducia mi hanno confermato come capogruppo. Ci aspettano scadenze impo… - fausto_cag : RT @crippa5stelle: Ringrazio i colleghi @M5S_Camera che con la loro fiducia mi hanno confermato come capogruppo. Ci aspettano scadenze impo… - mariaederaM5S : RT @crippa5stelle: Ringrazio i colleghi @M5S_Camera che con la loro fiducia mi hanno confermato come capogruppo. Ci aspettano scadenze impo… -