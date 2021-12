Bollette, il governo valuta di attingere agli extra profitti realizzati da gruppi come Enel, A2a o Edison grazie ai forti rincari (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo apre alla possibilità di attingere agli extra profitti incamerate dalle aziende energetiche grazie ai recenti rincari per attenuare l’impatto delle Bollette su famiglie e imprese. “E’ difficile pensare a una riflessione strutturale che non guardi ai profitti che le società hanno avuto, difficile non chiamare alla compartecipazione dei costi comuni chi ha maturato questi profitti”, ha detto oggi Mario Draghi alla Camera, parlando dell’aumento dei costi dell’energia. Un provvedimento di questo tipo è stato adottato da mesi in Spagna, dove il problema dei rincari di luce e gas è particolarmente grave. Sinora palazzo Chigi aveva escluso questa possibilità. Il costo di generazione di elettricità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilapre alla possibilità diincamerate dalle aziende energeticheai recentiper attenuare l’impatto dellesu famiglie e imprese. “E’ difficile pensare a una riflessione strutturale che non guardi aiche le società hanno avuto, difficile non chiamare alla compartecipazione dei costi comuni chi ha maturato questi”, ha detto oggi Mario Draghi alla Camera, parlando dell’aumento dei costi dell’energia. Un provvedimento di questo tipo è stato adottato da mesi in Spagna, dove il problema deidi luce e gas è particolarmente grave. Sinora palazzo Chigi aveva escluso questa possibilità. Il costo di generazione di elettricità ...

Advertising

fattoquotidiano : ROBIN HOOD | Italia viva e destre non vogliono intaccare i grandi patrimoni. Così il governo tenta di attutire il c… - lucianonobili : “Con il governo Draghi abbiamo tagliato 8 miliardi di euro di tasse, garantito le risorse per ridurre il caro bolle… - StefanoFassina : Lo #SCIOPEROgenerale indetto da @cgilnazionale e @UILofficial è comprensibile: il Governo #Draghi è rituale nel dia… - Penny73070896 : RT @LaVeritaWeb: I Paesi potranno partecipare in gruppo alle gare per l’acquisto del gas. Il governo conferma il fondo (esiguo) da 3,8 mili… - capand69 : RT @LaVeritaWeb: I Paesi potranno partecipare in gruppo alle gare per l’acquisto del gas. Il governo conferma il fondo (esiguo) da 3,8 mili… -