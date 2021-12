Bollette: Draghi,previsti 3,8 mld ma pronti ad altri fondi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Da giugno il governo ha stanziato più di 4 miliardi" contro il caro Bollette. "Per l'anno prossimo, abbiamo previsto altri 3,8 miliardi e siamo pronti a aggiungere altre risorse se l'andamento dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Da giugno il governo ha stanziato più di 4 miliardi" contro il caro. "Per l'anno prossimo, abbiamo previsto3,8 miliardi e siamoa aggiungere altre risorse se l'andamento dei ...

