Bollette da incubo a Gennaio: ecco cosa sta progettando il governo. (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il governo sta delineando gli interventi e le misure per contrastare l’aumento delle Bollette di luce e gas, ammortizzando così l’impatto sui bilanci delle famiglie e delle imprese italiane. ecco come si pensa di intervenire e in che modo saranno distribuite le risorse. Aumento delle Bollette luce e gas, cosa intende fare il governo Dal Consiglio dei Ministri arriva la decisione di stanziare 3.800.000.000€ per combattere il rincaro delle Bollette di luce e gas. Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, intenderebbe assegnare queste risorse per l’azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico (1.800.000.000€), per portare l’Iva sul gas al 5% per tutti (600.000.000€), per azzerare gli oneri di sistema sul gas (500.000.000€) e infine per coprire ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsta delineando gli interventi e le misure per contrastare l’aumento delledi luce e gas, ammortizzando così l’impatto sui bilanci delle famiglie e delle imprese italiane.come si pensa di intervenire e in che modo saranno distribuite le risorse. Aumento delleluce e gas,intende fare ilDal Consiglio dei Ministri arriva la decisione di stanziare 3.800.000.000€ per combattere il rincaro delledi luce e gas. Il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, intenderebbe assegnare queste risorse per l’azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico (1.800.000.000€), per portare l’Iva sul gas al 5% per tutti (600.000.000€), per azzerare gli oneri di sistema sul gas (500.000.000€) e infine per coprire ...

