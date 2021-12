(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per il’delper accedere alle Camere di appartenenza. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal senatore del gruppo misto Luigi Paragone e da un gruppo di deputati capitanato da Pino Cabras (L’ Alternativa c’è) contro l’introdotto nei mesi scorsi. La Corte ha ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie deie che spettino all’autonomia delle due Camere l’interpretazione e l’applicazione dei rispettivi regolamenti.

Advertising

eflatmajor73 : RT @HuffPostItalia: Bocciato il ricorso dei parlamentari, resta l'obbligo di green pass - HuffPostItalia : Bocciato il ricorso dei parlamentari, resta l'obbligo di green pass - informatori_it : Una sentenza dell’Alta Corte ha bocciato il ricorso del Governo contro la Regione #Campania, la quale ha legiferato… - socialin21 : Verstappen campione del mondo, ricorso Mercedes bocciato - lifestyleblogit : Verstappen campione del mondo, ricorso Mercedes bocciato - -

Ultime Notizie dalla rete : Bocciato ricorso

Adnkronos

...terza sezione del Tar Sicilia presieduta da Maria Cristina Quiligotti hanno respinto il... Il Comune di Carini avevai progetti presentati, nonostante l'area risultasse edificabile, a ...LA SENTENZA Il giudice del lavoro di Pordenone, esaminato il caso, haildelle operatrici ritenendo corretto il provvedimento dell'Asfo in quanto il caso in specie 'trova puntuale ...La Corte ha ritenuto che dai ricorsi non emerga alcuna manifesta lesione delle attribuzioni proprie dei parlamentari e che spettino all’autonomia delle due Camere l’interpretazione e l’applicazione ...La bocciatura, da parte della Corte costituzionale ungherese, del ricorso governativo contro la Corte di giustizia dell’Unione europea, è stata uno smacco per il premier Orbán. Probabilmente nel paese ...