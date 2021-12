“Bisogna avere pazienza…”. Bianca Guaccero sconsolata. È successo di nuovo a Detto Fatto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bianca Guaccero è la padrona di casa a Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2. Per molti telespettatori è un appuntamento fisso e la conduttrice cerca di non deludere le attese. Capita anche a lei di commuoversi in diretta così come accaduto durante la puntata di martedì 14 dicembre soprattutto quando si parla dei ricordi d’infanzia, di quando giocava con suo padre. In studio hanno risuonato le note di “Sei forte papà”, la canzone di Gianni Morandi, e Bianca Guaccero è scoppiata a piangere. A suscitare la commozione dell’attrice, un momento della rubrica ‘W la Rai’ di Jonathan Kashanian dedicato alle canzoni dell’infanzia. “Questa canzone mi ricorda il periodo più bello della mia vita, quando ti sentivi protetta – ha Detto la conduttrice asciugandosi le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è la padrona di casa a, il programma pomeridiano di Rai2. Per molti telespettatori è un appuntamento fisso e la conduttrice cerca di non deludere le attese. Capita anche a lei di commuoversi in diretta così come accaduto durante la puntata di martedì 14 dicembre soprattutto quando si parla dei ricordi d’infanzia, di quando giocava con suo padre. In studio hanno risuonato le note di “Sei forte papà”, la canzone di Gianni Morandi, eè scoppiata a piangere. A suscitare la commozione dell’attrice, un momento della rubrica ‘W la Rai’ di Jonathan Kashanian dedicato alle canzoni dell’infanzia. “Questa canzone mi ricorda il periodo più bello della mia vita, quando ti sentivi protetta – hala conduttrice asciugandosi le ...

Advertising

norwegiansun1 : ma che media bisogna avere per uscire con 90? - JosephSayah16 : RT @emilianoavanti: oggi ho scoperto che e’ vietato avere un amico/i laziali ma che pero’ te ne puoi sposare una , l’importante è farla “ra… - Silvanella8 : Come sì fa' a fare presidente della Repubblica questo mafioso puttaniere indagato. Bisogna avere un bel coraggio a… - klaussmask : RT @Aurora88969659: Bisogna anche avere fantasia per inventarsi certe puttanate #Campania #nogreenpaas #NoGreenPassObbligatorio #supergre… - Anna3Pellegrini : @memetica_ Vi siete messi a studiare la Storia? Mi sa con le fonti sbagliate. Certo bisogna avere il cervello picci… -