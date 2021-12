Biscotti danesi | la ricetta dei famosi biscotti deliziosi per Natale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In questo periodo dell’anno inon sono solamente mangerecci, ma c’è chi, per tradizione, ama appenderli all’albero di Natale. Ebbene oggi vi spieghiamo come realizzare deibuonissimi, velocemente e adatti a queste feste che ormai sono alle porte. Fragranti e delicati, il loro sapore vi conquisterà subito, di cosa parliamo? Dei fantasticial burro! Seguite le istruzioni che seguono per realizzarli. Troverete anche l’elenco completo di tutti gli ingredienti necessari alla loro preparazione. Ingredienti Farina 300 gr burro 200 gr zucchero 100 gr Uova1 • 0 Essenza vaniglia qualche goccia Bicarbonato 1/2 cucchiaino Sale 1 pizzico • 21 kcal Latte q.b. per spennellare Zucchero semolato q.b. per decorare Procedimento Prendete per prima cosa una terrina per ...