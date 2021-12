Billie Eilish sulla pornografia: “Mi ha distrutta”, e racconta l’esperienza con il Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una testimonianza, quella di Billie Eilish sulla pornografia, che svela uno dei lati più fragili della popstar losangelina. La voce di Happier Than Ever si è messa a nudo in una recente intervista rilasciata per l’Howard Stern Show e ha confessato in che modo la sua adolescenza fosse stata compromessa dalla visione di film per adulti. Billie Eilish sulla pornografia Quando parla della pornografia Billie Eilish usa la parola sciagura. Ecco la sua confessione: “Credo che il porno sia una sciagura. A dire la verità ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni. Credo che mi abbia distrutto il cervello, mi sentivo devastata. Le prime volte che sai, ho fatto sesso, non ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una testimonianza, quella di, che svela uno dei lati più fragili della popstar losangelina. La voce di Happier Than Ever si è messa a nudo in una recente intervista rilasciata per l’Howard Stern Show e ha confessato in che modo la sua adolescenza fosse stata compromessa dalla visione di film per adulti.Quando parla dellausa la parola sciagura. Ecco la sua confessione: “Credo che il porno sia una sciagura. A dire la verità ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni. Credo che mi abbia distrutto il cervello, mi sentivo devastata. Le prime volte che sai, ho fatto sesso, non ...

