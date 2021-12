Billie Eilish: “Se non avessi fatto il vaccino sarei morta di Covid, il mio era davvero un brutto caso” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta“. È con queste parole che la popstar Billie Eilish ha rivelato di aver contratto il coronavirus in forma grave. Intervenendo ai microfoni del programma radiofonico di Howard Stern, la cantante – che compirà 20 anni il prossimo 18 dicembre – ha svelato di essersi contagiata lo scorso agosto e di esser stata male per due mesi, con effetti collaterali che perdurano tutt’oggi. “Voglio essere chiara: è per via del vaccino che ora sto ok. Se non fossi stata vaccinata sarei potuta morire perché il mio era davvero un brutto caso – ha detto Billie Eilish -. E quando dico che era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Se nonilcontro il“. È con queste parole che la popstarha rivelato di aver contratto il coronavirus in forma grave. Intervenendo ai microfoni del programma radiofonico di Howard Stern, la cantante – che compirà 20 anni il prossimo 18 dicembre – ha svelato di essersi contagiata lo scorso agosto e di esser stata male per due mesi, con effetti collaterali che perdurano tutt’oggi. “Voglio essere chiara: è per via delche ora sto ok. Se non fossi stata vaccinatapotuta morire perché il mio eraun– ha detto-. E quando dico che era ...

