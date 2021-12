Billie Eilish racconta la sua esperienza con il Covid: «Senza il vaccino sarei morta» – Il video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Se non mi fossi vaccinata sarei morta». Così Billie Eilish ha fatto sapere di aver contratto il Covid in forma grave, in diretta radiofonica al The Howard Stern show. «Ne sono certa: Senza il vaccino oggi non sarei qui», ha aggiunto. La cantante, che tra poco compirà vent’anni, si è ammalata il mese di agosto. «Sono stata male per due mesi, un’esperienza orribile. Ma niente in confronto a quello che avrei passato se non avessi fatto il vaccino». Eilish ha poi raccontato che tutt’ora continua ad avere qualche effetto della malattia. «Il vaccino ha salvato anche mio fratello, la mia famiglia e i miei amici», ha continuato la pop star americana. Ad ammalarsi, infatti, è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Se non mi fossi vaccinata». Cosìha fatto sapere di aver contratto ilin forma grave, in diretta radiofonica al The Howard Stern show. «Ne sono certa:iloggi nonqui», ha aggiunto. La cantante, che tra poco compirà vent’anni, si è ammalata il mese di agosto. «Sono stata male per due mesi, un’orribile. Ma niente in confronto a quello che avrei passato se non avessi fatto il».ha poito che tutt’ora continua ad avere qualche effetto della malattia. «Ilha salvato anche mio fratello, la mia famiglia e i miei amici», ha continuato la pop star americana. Ad ammalarsi, infatti, è ...

