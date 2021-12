Billie Eilish: "Ho preso il Covid: sono stata malissimo. Senza vaccino sarei morta" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Se non mi fossi vaccinata, sarei morta”. Billie Eilish non usa mezzi termini per descrivere la sua esperienza con il Covid e, in diretta radiofonica al The Howard Stern show, racconta: “Ne sono certa: oggi non sarei qui”. La cantante ventenne, che ha contratto il virus nel mese di agosto, ha proseguito raccontando di essere “stata malissimo per due mesi, un’esperienza orribile. Ma è stato niente in confronto a quello che avrei passato se non avessi fatto il vaccino”. Ad ammalarsi anche la famiglia dell’artista, incluso il fratello e collaboratore Finneas O’Connell. “Lui e i miei genitori stanno bene. Anche nel loro caso è stato il vaccino a proteggerli. Se siamo salvi è merito di questo benedetto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Se non mi fossi vaccinata,”.non usa mezzi termini per descrivere la sua esperienza con ile, in diretta radiofonica al The Howard Stern show, racconta: “Necerta: oggi nonqui”. La cantante ventenne, che ha contratto il virus nel mese di agosto, ha proseguito raccontando di essere “per due mesi, un’esperienza orribile. Ma è stato niente in confronto a quello che avrei passato se non avessi fatto il”. Ad ammalarsi anche la famiglia dell’artista, incluso il fratello e collaboratore Finneas O’Connell. “Lui e i miei genitori stanno bene. Anche nel loro caso è stato ila proteggerli. Se siamo salvi è merito di questo benedetto ...

