Billie Eilish: “Guardare porno a 11 anni mi ha distrutto il cervello” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Credo che il porno sia una sciagura. A dire la verità ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni”. Sono parole davvero forti queste pronunciate dalla popstar Billie Eilish nel corso di un’intervista al programma radiofonico Howard Stern Show. La cantante ha parlato del suo rapporto con la pornografia e il sesso, spiegando come la sua adolescenza sia stata influenzata negativamente dalla visione di video hard. “Credo che mi abbia distrutto il cervello, mi sentivo devastata – ha confidato -. Le prime volte che sai, ho fatto sesso, non dicevo di no a cose che non mi avrebbero fatto bene. Lo facevo perché pensavo di doverne essere attratta”. Nel corso della stessa intervista, Eilish, che compirà 20 anni il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Credo che ilsia una sciagura. A dire la verità ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11”. Sono parole davvero forti queste pronunciate dalla popstarnel corso di un’intervista al programma radiofonico Howard Stern Show. La cantante ha parlato del suo rapporto con lagrafia e il sesso, spiegando come la sua adolescenza sia stata influenzata negativamente dalla visione di video hard. “Credo che mi abbiail, mi sentivo devastata – ha confidato -. Le prime volte che sai, ho fatto sesso, non dicevo di no a cose che non mi avrebbero fatto bene. Lo facevo perché pensavo di doverne essere attratta”. Nel corso della stessa intervista,, che compirà 20il ...

