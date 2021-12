Billie Eilish e la pornografia: “Ho iniziato a 11 anni, mi ha distrutto” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La riflessione di Billie Eilish sulla pornografia. La cantante all’apice del successo confessa che gli ha distrutto la vita. Billie Eilish confessa di essere stata schiava della pornografia dall’età di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La riflessione disulla. La cantante all’apice del successo confessa che gli hala vita.confessa di essere stata schiava delladall’età di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

