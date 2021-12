Billie Eilish e il Covid: «Senza vaccino sarei morta, sono stata male due mesi» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Billie Eilish e il vaccino che le ha salvato la vita. La cantante ha avuto il Covid la scorsa estate. «Se non avessi fatto il vaccino sarei morta», ha detto durante il programma radiofonico di Howard Stern. «Il vaccino è incredibile e ha salvato anche mio fratello Finneas dal contagio, ha salvato i miei genitori Leggi su omgossip.myblog (Di mercoledì 15 dicembre 2021)e ilche le ha salvato la vita. La cantante ha avuto illa scorsa estate. «Se non avessi fatto il», ha detto durante il programma radiofonico di Howard Stern. «Ilè incredibile e ha salvato anche mio fratello Finneas dal contagio, ha salvato i miei genitori

