Biglietto della metro commestibile al gusto cannabis | “Ingoia lo stress natalizio” L’iniziativa dell’azienda di trasporti

Un Biglietto commestibile per bus e metro al gusto di cannabis con lo scopo di rilassare i viaggiatori. È tutto vero. Siamo a Berlino. Qui, stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Der Tagesspiel, l'azienda dei trasporti pubblici della capitale (BVG) ha lanciato un composto di carta commestibile impregnata di un leggero strato di olio di cannabis. "In questo modo puoi viaggiare senza problemi per Berlino tutto il giorno e poi semplicemente Ingoiare lo stress natalizio insieme al tuo Biglietto", recita la campagna pubblicitaria. L'azienda ha sottolineato che il Biglietto non contiene alcuna sostanza illegale, che ha un effetto rilassante e non ...

