Bielorussia: 18 anni di carcere al marito di Tikhanovskaya (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Questa condanna e' una vendetta di Lukashenko", ha commentato Tikhanovskaya dopo il verdetto 15 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Questa condanna e' una vendetta di Lukashenko", ha commentatodopo il verdetto 15 dicembre 2021

Advertising

lauraboldrini : Solidarietà a Sviatlana @Tsihanouskaya per i 18 anni di carcere inflitti al marito dai magistrati del regime di… - bendellavedova : #Bielorussia: Sergey #Tikhanovsky condannato a 18 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza. La macchin… - _Luchee_ : RT @bendellavedova: #Bielorussia: Sergey #Tikhanovsky condannato a 18 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza. La macchina re… - Guiguy99850373 : RT @bielorussi: ??L'ufficio del procuratore generale intende ricorrere in appello contro la condanna di Siarhei #Tikhanovsky (18 anni in mas… - ottovanz : RT @Internazionale: Sei oppositori condannati a pene tra i 14 e i 18 anni in Bielorussia, Malta legalizza l’uso della marijuana a fini ricr… -