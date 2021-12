Biathlon, IBU Junior Cup 2021-2022: Iacopo Leonesio nono nella 10 km sprint di Val Martello II (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prosegue con un atleta in top ten per l’Italia la seconda tappa della IBU Junior Cup 2021-2022 di Biathlon: la 10 km sprint maschile di Val Martello II vede il nono posto di Iacopo Leonesio (1 errore), che chiude a 42?7 dal vincitore odierno, il polacco Jan Gunha (2 errori), primo in 26:02.7. Seconda piazza per l’elvetico Silvano Demarmels (10/10 al tiro), a 18?9, terza posizione per l’ucraino Roman Borovyk (1 errore), a 19?3. Così gli altri sei azzurrini oggi in gara: 21° Nicolò Betemps (2 errori) a 1’16?9, 22° Elia Zeni (3 errori) a 1’21?9, 25° Fabio Piller Cottrer (1 errore) a 1’26?4, 36° Marco Barale (2 errori) a 1’53?9, 47° Thomas Daziano (2 errori) a 2’15?1, 57° Nicolò Giraudo (4 errori) a 2’50?9. ORDINE D’ARRIVO 10 KM ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prosegue con un atleta in top ten per l’Italia la seconda tappa della IBUCupdi: la 10 kmmaschile di ValII vede ilposto di(1 errore), che chiude a 42?7 dal vincitore odierno, il polacco Jan Gunha (2 errori), primo in 26:02.7. Seconda piazza per l’elvetico Silvano Demarmels (10/10 al tiro), a 18?9, terza posizione per l’ucraino Roman Borovyk (1 errore), a 19?3. Così gli altri sei azzurrini oggi in gara: 21° Nicolò Betemps (2 errori) a 1’16?9, 22° Elia Zeni (3 errori) a 1’21?9, 25° Fabio Piller Cottrer (1 errore) a 1’26?4, 36° Marco Barale (2 errori) a 1’53?9, 47° Thomas Daziano (2 errori) a 2’15?1, 57° Nicolò Giraudo (4 errori) a 2’50?9. ORDINE D’ARRIVO 10 KM ...

