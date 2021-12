Bianca Guaccero | lacrime in diretta | ecco il motivo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), la conduttrice scoppia inintelevisiva:il perché della sua reazione.piange a Detto Fatto:perché.Giunta alla ribalta come attrice, specie grazie al ruolo nella serie Rai Capri,è da diversi anni al timone di Detto Fatto, programma che è stato anche di Caterina Balivo. La conduttrice pugliese quarantenne, in una recente puntata, ha sorpreso tutti scoppiando inintelevisiva:cosa è successo allae perché ha avuto questa reazione.ina Detto Fatto, ...

Advertising

zazoomblog : Bianca Guaccero la foto fa impazzire i fan: “Ostento il balconage” - #Bianca #Guaccero #impazzire #“Ostento - occhio_notizie : Bianca Guaccero piange in diretta: il motivo del crollo #biancaguaccero #dettofatto - RaiDue : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero si commuove parlando di suo papà sulle note della canzone 'Sei forte papà' di @mora… - fabio_giannella : RT @DettoFattoRai2: ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero si commuove parlando di suo papà sulle note della canzone 'Sei forte papà' di @mora… - infoitcultura : Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia a piangere: “Ho troppa nostalgia” -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Nella puntata di "Detto Fatto" di martedì 14 dicembreha ricordato in lacrime la sua infanzia, in particolare il padre. Nello specifico, lo spazio di Jonathan Kashanian "W la Rai" ieri è stato dedicato alle canzoni d'infanzia, ed è stata ...Momento amarcord per. , molto affezionatat al padre come dimostrano i tanti post su Instagram a lui dedicati, si è lasciata andare ai dolcissimi ricordi d'infanzia, di quando giocava con suo padre, quando ...Di quello ho tanta nostalgia. A Detto Fatto , Bianca Guaccero si è messa a piangere ascoltando la suddetta canzone di Gianni Morandi, perché l'ha riportata alla sua infanzia e al suo rapporto con il p ...Bianca Guaccero stupisce i fan con uno scatto social super elegante. La conduttrice ostenta la sua indiscutibile bellezza.