Bersani smonta le teorie di Zhok a Dimartedì | “Ma parlasse di filosofia | abbiamo cento morti al giorno” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Scintille tra Pierluigie Andrea, professore di Antropologia filosofica emorale presso l’Università degli Studi di Milano, ormai ospite fisso di Giovanni Floris a. Nel corso della puntata andata in onda ieri il docente ha provato are l’utilità del Green Pass: “Il certificato si basa su tre assunti, tutti e tre falsi. Ad esempio chi si vaccina protegge il prossimo e mette in sicurezza gli ambienti che frequenta, questo è falso perché chi si vaccina protegge in una certa misura se stesso, ma è contagioso con la stessa carica virale dei non vaccinati. Poi, il profilo di rischio dei vaccini anti Covid è uguale a quello degli altri vaccini tradizionali, anche questo è falso,darti consolidati che lo dimostrano. Infine è falsa la convinzione ...