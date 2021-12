Berlusconi superpartes e pure green La sua candidatura è ufficiale

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Prima ha bidonato Bruno Vespa, per paura delle domande scomode, poi Silvioha scelto di inviare una lettera (e di non farsi vedere) a Gianfranco Rotondi che a Milano, all'hotel Cavalieri in piazza Missori, con la partecipazione del sindaco Beppe Sala, e dei direttori Alessandro Sallusti e Peter Gomez, moderati da Antonio Pascotto, presenta il suo libro... Segui su affaritaliani.it

, ecumenico, democristiano, cattolico e pure green Prima ha bidonato Bruno Vespa , per paura delle domande scomode, poi Silvioha scelto di inviare una lettera (e di ...... figuriamoci a confrontarsi su quello che dovrebbe essere il nome condiviso,ed espressione di una larga maggioranza parlamentare. Il Pd minaccia di far saltare il governo se...Enrico Letta boccia la corsa al Quirinale di Silvio Berlusconi: per il segretario Dem come prossimo Capo dello Stato "mai un leader politico" ...Il segretario del Pd: "Nessun capo politico è mai stato presidente della Repubblica. Sono stati presidenti della Repubblica figure più istituzionali, piuttosto che capi politici" ...