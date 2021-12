Berlusconi scrive all’amico Rotondi. E tesse le lodi della “straordinaria esperienza politica della Dc” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Berlusconi al Quirinale “è una scelta possibile e doverosa”. Parola di Gianfranco Rotondi impegnato a Milano per la presentazione del suo libro “La variante Dc“. Un feeling che il Cavaliere, costretto a dare forfait all’evento, conferma con una lunga lettera di saluto all’amico Gianfranco. Il democristiano di Forza Italia che sogna Berlusconi al Colle e prevede un derby tra il leader azzurro e un ‘campione’ di centrosinistra. Forse Romano Prodi. Berlusconi dà forfait alla presentazione de “La variante Dc” “Mi dispiace che le circostanze non mi consentano di partecipare alla presentazione del tuo libro, come avrei voluto fare”. Comincia così il saluto di Berlusconi. Che ieri ha disertato all’ultimo momento la presentazione dell’ultimo libro di Vespa sul fascismo. C’è chi ha attribuito ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021)al Quirinale “è una scelta possibile e doverosa”. Parola di Gianfrancoimpegnato a Milano per la presentazione del suo libro “La variante Dc“. Un feeling che il Cavaliere, costretto a dare forfait all’evento, conferma con una lunga lettera di salutoGianfranco. Il democristiano di Forza Italia che sognaal Colle e prevede un derby tra il leader azzurro e un ‘campione’ di centrosinistra. Forse Romano Prodi.dà forfait alla presentazione de “La variante Dc” “Mi dispiace che le circostanze non mi consentano di partecipare alla presentazione del tuo libro, come avrei voluto fare”. Comincia così il saluto di. Che ieri ha disertato all’ultimo momento la presentazione dell’ultimo libro di Vespa sul fascismo. C’è chi ha attribuito ...

