"Berlusconi? Ha il nostro sostegno ma...": Salvini, l'asso nella manica per il Quirinale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “È un po' che non parli”, “ho scelto te apposta”. È iniziato con questo rapido scambio di battute il confronto tra Massimo Giletti e Matteo Salvini, che si sono ritrovati faccia a faccia nello studio di Non è l'Arena. Il segretario della Lega è intervenuto a 360 gradi e ha risposto anche a domande potenzialmente “scomode”, come la perdita di consensi nei sondaggi in favore di Giorgia Meloni da quando il Carroccio è entrato nel governo presieduto da Mario Draghi. “L'Italia vale più di mille sacrifici e sondaggi - ha risposto Salvini - come nel dopoguerra è difficile governare però stare fuori ad osservare era sbagliato allora come lo sarebbe oggi. In questi anni si costruisce il futuro dei nostri figli, soprattutto spendendo bene i famosi fondi europei. Ovviamente non è facile stare al governo con chi la pensa diversamente da noi, ma Mattarella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “È un po' che non parli”, “ho scelto te apposta”. È iniziato con questo rapido scambio di battute il confronto tra Massimo Giletti e Matteo, che si sono ritrovati faccia a faccia nello studio di Non è l'Arena. Il segretario della Lega è intervenuto a 360 gradi e ha risposto anche a domande potenzialmente “scomode”, come la perdita di consensi nei sondaggi in favore di Giorgia Meloni da quando il Carroccio è entrato nel governo presieduto da Mario Draghi. “L'Italia vale più di mille sacrifici e sondaggi - ha risposto- come nel dopoguerra è difficile governare però stare fuori ad osservare era sbagliato allora come lo sarebbe oggi. In questi anni si costruisce il futuro dei nostri figli, soprattutto spendendo bene i famosi fondi europei. Ovviamente non è facile stare al governo con chi la pensa diversamente da noi, ma Mattarella ...

