Berlusconi al Colle? Quello della Meloni è un concetto davvero strano di patriottismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quello di Giorgia Meloni è un concetto davvero strano di patria e patriottismo. Basti pensare che si è affrettata a investire del titolo di patriota il personaggio che probabilmente può aspirarvi meno in Italia, e cioè Silvio Berlusconi. Il ventennio appena trascorso, dominato dalla figura di quest’ultimo, ha infatti segnato un netto regresso del nostro Paese in tutti i campi: a cominciare da Quello economico, con particolare riferimento alla condizione di lavoratori e lavoratrici, per coinvolgere anche altri piani, quali soprattutto quelli della consapevolezza civile e della dimensione culturale, anche se sarebbe forse ingiusto dare tutte le colpe a Berlusconi. Secondo la nostra pessima destra, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)di Giorgiaè undi patria e. Basti pensare che si è affrettata a investire del titolo di patriota il personaggio che probabilmente può aspirarvi meno in Italia, e cioè Silvio. Il ventennio appena trascorso, dominato dalla figura di quest’ultimo, ha infatti segnato un netto regresso del nostro Paese in tutti i campi: a cominciare daeconomico, con particolare riferimento alla condizione di lavoratori e lavoratrici, per coinvolgere anche altri piani, quali soprattutto quelliconsapevolezza civile edimensione culturale, anche se sarebbe forse ingiusto dare tutte le colpe a. Secondo la nostra pessima destra, ...

